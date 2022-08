Stagione compressa e leggi di mercato. Cosa aspettarsi dai campionati di calcio che ripartono (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutti a caccia di Carletto. Il grande calcio si era congedato due mesi fa nel segno dell’ennesimo trionfo continentale del Real Madrid, forse il più impronosticabile degli ultimi tempi. Oggi, 5 agosto, è già tempo di ripartire. Presto, prestissimo, perché il Mondiale d’inverno spariglia le carte dei top club. Alle prese con una Stagione senza precedenti, per struttura e incognite. Questo weekend tocca a Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Il prossimo a Liga e Serie A. Più della data d’inizio, anticipata di una o due settimane rispetto agli standard recenti, c’è lo scoglio del ritmo: marce forzate fino a metà novembre – dalle tredici alle sedici giornate da disputare –, due mesi di pausa, volatona fino ai primi di giugno. Ogni big si è equipaggiata a modo suo, spesso nel segno di una rivoluzione interna di logica gattopardesca: cambiare, perché tutto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutti a caccia di Carletto. Il grandesi era congedato due mesi fa nel segno dell’ennesimo trionfo continentale del Real Madrid, forse il più impronosticabile degli ultimi tempi. Oggi, 5 agosto, è già tempo di ripartire. Presto, prestissimo, perché il Mondiale d’inverno spariglia le carte dei top club. Alle prese con unasenza precedenti, per struttura e incognite. Questo weekend tocca a Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Il prossimo a Liga e Serie A. Più della data d’inizio, anticipata di una o due settimane rispetto agli standard recenti, c’è lo scoglio del ritmo: marce forzate fino a metà novembre – dalle tredici alle sedici giornate da disputare –, due mesi di pausa, volatona fino ai primi di giugno. Ogni big si è equipaggiata a modo suo, spesso nel segno di una rivoluzione interna di logica gattopardesca: cambiare, perché tutto ...

