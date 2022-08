Ecco come Tim digitalizza la sanità militare (Di venerdì 5 agosto 2022) La nuova business unit Tim Enterprise, guidata dal Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer Elio Schiavo (in foto), ha realizzato un nuovo progetto insieme all’Ispettorato Generale della sanità militare (Igesan) per la digitalizzazione della sanità militare. Reti ultrabroadband, cloud, Internet of things, tutto integrato con telemedicina, intelligenza artificiale e realtà virtuale. I servizi tipici del mondo delle tlc (fibra, 5G e FWA) si uniscono con quelli innovativi sul fronte del cloud, dell’Internet of Things e della cybersecurity. Tim Enterprise ha messo a disposizione per Igesan tutte le potenzialità delle nuove tecnologie per offrire soluzioni evolute per la cura e la prevenzione del personale che opera nel Servizio Sanitario militare. L’IGESAN L’Ispettorato Generale ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) La nuova business unit Tim Enterprise, guidata dal Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer Elio Schiavo (in foto), ha realizzato un nuovo progetto insieme all’Ispettorato Generale della(Igesan) per lazione della. Reti ultrabroadband, cloud, Internet of things, tutto integrato con telemedicina, intelligenza artificiale e realtà virtuale. I servizi tipici del mondo delle tlc (fibra, 5G e FWA) si uniscono con quelli innovativi sul fronte del cloud, dell’Internet of Things e della cybersecurity. Tim Enterprise ha messo a disposizione per Igesan tutte le potenzialità delle nuove tecnologie per offrire soluzioni evolute per la cura e la prevenzione del personale che opera nel Servizio Sanitario. L’IGESAN L’Ispettorato Generale ...

