Marco Cappato indagato per istigazione al suicidio dopo l’autodenuncia (Di giovedì 4 agosto 2022) Marco Cappato è stato iscritto al registro degli indagati con l’accusa di istigazione al suicidio: questa la decisione del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, dopo la trasmissione in procura della denuncia presentata mercoledì da Cappato stesso. Un’autodenuncia per il reato di aiuto al suicidio è stata presentata dal tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ieri alle 11,15 dalla caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine, a Milano. La fattispecie è prevista dall’articolo 580 del Codice penale e prevede pene fino ai 12 anni di reclusione, dato che il caso della pensionata 69enne accompagnata in Svizzera non rientra tra quelli contemplati dalla Corte Costituzionale, in quanto la donna non era tenuta “in vita da trattamenti di sostegno vitale”. Perché ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)è stato iscritto al registro degli indagati con l’accusa dial: questa la decisione del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano,la trasmissione in procura della denuncia presentata mercoledì dastesso. Un’autodenuncia per il reato di aiuto alè stata presentata dal tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ieri alle 11,15 dalla caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine, a Milano. La fattispecie è prevista dall’articolo 580 del Codice penale e prevede pene fino ai 12 anni di reclusione, dato che il caso della pensionata 69enne accompagnata in Svizzera non rientra tra quelli contemplati dalla Corte Costituzionale, in quanto la donna non era tenuta “in vita da trattamenti di sostegno vitale”. Perché ...

