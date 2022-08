Fisco: Draghi, 'avrei preferito delega approvata oggi, c'è impegno a ok il 7 settembre' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "avrei preferito che la delega fiscale fosse approvata oggi. Non è stato possibile. A fronte di questo le forze politiche si sono impegnate a votarla il 7 settembre con la promessa del governo che non farà scherzi o sorprese di produrre i decreti delegati prima del prossimo governo. Mi pare una richiesta molto ragionevole che può essere soddisfatta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "che lafiscale fosse. Non è stato possibile. A fronte di questo le forze politiche si sono impegnate a votarla il 7con la promessa del governo che non farà scherzi o sorprese di produrre i decretiti prima del prossimo governo. Mi pare una richiesta molto ragionevole che può essere soddisfatta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa.

