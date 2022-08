Fiorello torna in tv con uno show tutto suo (e nuovo) (Di giovedì 4 agosto 2022) Il mattatore della tv italiana, lo showman oggi tra i più amati potrebbe tornare in tv, dopo le ultime esperienze a Sanremo, con un programma nuovo. Secondo il settimanale Oggi la trattava con la Rai andrebbe avanti da qualche mese e... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) Il mattatore della tv italiana, loman oggi tra i più amati potrebbere in tv, dopo le ultime esperienze a Sanremo, con un programma. Secondo il settimanale Oggi la trattava con la Rai andrebbe avanti da qualche mese e...

saramikalove : @mikasounds @Fiorello @Forte_Village Mika se puoi torna in Sicilia! Non mi fare aspettare troppo!? - peucezia : RT @Cinguetterai: Torna Fiorello in tv? Sta girando i teatri italiani con lo spettacolo #FiorelloPresentaFiorello, registrando ogni volta s… - gracegraziatr : RT @Cinguetterai: Torna Fiorello in tv? Sta girando i teatri italiani con lo spettacolo #FiorelloPresentaFiorello, registrando ogni volta s… - avndsuarpe : RT @Cinguetterai: Torna Fiorello in tv? Sta girando i teatri italiani con lo spettacolo #FiorelloPresentaFiorello, registrando ogni volta s… - terry_mian : RT @Cinguetterai: Torna Fiorello in tv? Sta girando i teatri italiani con lo spettacolo #FiorelloPresentaFiorello, registrando ogni volta s… -