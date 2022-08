(Di giovedì 4 agosto 2022) Domina il tricolore alla “Regione Abruzzo Aterno Gas & Power Cup”, ITF sui campi in “rosso” del Prati 37 club della città abruzzese. Quattro tenniste italiane approdano alle semifinali

Il torneo Atp 250 di Umago si tinge ancora die con un en: Sinner conquista il titolo nel singolo sconfiggendo Alcaraz, Fognini e Bolelli si aggiudicano il doppio con una straordinaria rimonta. Si conclude così una settimana da ...Dopo il successo di Musetti ad Amburgo l'Italia fa en -ad Umago. Prima Bolelli e Fognini ...di Umago si avvicina molto a Felix Auger Aliassime ed a Andrey Rublev (dopo questa settimana l'... “En plein” azzurro a Pescara Il torneo Atp 250 di Umago si tinge ancora di azzurro e con un en plein: Sinner conquista il titolo nel singolo sconfiggendo Alcaraz, Fognini e Bolelli si aggiudicano il doppio con una straordinaria r ...Grandi soddisfazioni per il tennis azzurro in quel di Umago, Croazia, teatro del torneo ATP 250 in corso di svolgimento. Oltre alle imprese di Jannik Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri - che h ...