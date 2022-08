Pescara, il killer prima spara dalla siepe, poi l'esecuzione nel bar: morto l'architetto Walter Albi, grave ex calciatore (Di mercoledì 3 agosto 2022) L?uomo in giubba nera e casco integrale entra nell?inquadratura dalla la siepe esterna del dehor. spara i primi colpi poi irrompe fra i tavolini del bar dove siedono, fra gli altri... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 agosto 2022) L?uomo in giubba nera e casco integrale entra nell?inquadraturalaesterna del dehor.i primi colpi poi irrompe fra i tavolini del bar dove siedono, fra gli altri...

engip : RT @repubblica: Pescara, ecco il video dell'agguato: il killer spara da dietro una pianta, poi entra nel bar e fa fuoco da vicino sulle vit… - infoitinterno : Pescara, il killer prima spara dalla siepe, poi l'esecuzione nel bar - larampait : (VIDEO) #Sparatoria in #bar: ecco come ha agito il #killer - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pescara, ecco il video dell'agguato: il killer spara da dietro una pianta, poi entra nel bar e fa fuoco da vicino sulle vit… - CiccioniSe : RT @tg2rai: #Pescara, caccia al killer che ha aperto il fuoco ieri sera in un bar. Ucciso un architetto, grave un ex calciatore con precede… -