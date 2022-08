Da Ken a Barbie umana, Jessica Alves: “Sono 95% più felice” (Di mercoledì 3 agosto 2022) La star televisiva 38enne Jessica Alves ha terminato i numerosi interventi estetici da 20 milioni di euro per la transizione da Ken umano a Barbie umana: parlando al programma This Morning di ITV, si è dichiarata felice del suo look al 95%. Jessica Alves, diventata celebre in tutto il mondo per essersi sottoposta a numerosi interventi chirurgici per diventare Ken umano, ha fatto coming out come donna transessuale nel 2020, e nel 2021 si è sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. L’ex star di Celebrity Big Brother ha raccontato a This Morning il processo per diventare Barbie umana, che ha compreso interventi di chirurgia plastica e lifting: “Si pensa che io assomigli a Barbie, ma per 10 anni ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 3 agosto 2022) La star televisiva 38enneha terminato i numerosi interventi estetici da 20 milioni di euro per la transizione da Ken umano a: parlando al programma This Morning di ITV, si è dichiaratadel suo look al 95%., diventata celebre in tutto il mondo per essersi sottoposta a numerosi interventi chirurgici per diventare Ken umano, ha fatto coming out come donna transessuale nel 2020, e nel 2021 si è sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. L’ex star di Celebrity Big Brother ha raccontato a This Morning il processo per diventare, che ha compreso interventi di chirurgia plastica e lifting: “Si pensa che io assomigli a, ma per 10 anni ...

Novella_2000 : L’ex Ken Umano Jessica Alves ha completato il processo di trasformazione in Barbie (FOTO) - zazoomblog : L’ex Ken Umano Jessica Alves diventata Barbie: 90 interventi chirurgici e un milione di sterline - #Umano #Jessica… - slav34brit : @scherzogeniale letteralmente usciti dal film di barbie e ken - zazoomblog : Ex Ken Umano completa la sua trasformazione Jessica Alves diventa Barbie dopo 90 interventi: ecco com’è adesso -… - Mehdi76657881 : RT @ElOneg: Anche oggi niente cerchi. Foto senza niente, come ken di Barbie. -