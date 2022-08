Tredici vite: arriva su Prime Video il nuovo film di Ron Howard con Viggo Mortensen e Colin Farrell (Di martedì 2 agosto 2022) Su Prime Video arriva Tredici vite, il nuovo film di Ron Howard: nel cast Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton e Tom Bateman Tredici vite arriva su Prime Video a partire dal 4 agosto: basato sulla vera storia della più grande missione di salvataggio al mondo, il nuovo film diretto dal Premio Oscar Ron Howard è interpretato da Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton e Tom Bateman. La storia Tredici vite racconta l’incredibile storia ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Su, ildi Ron: nel cast, Joel Edgerton e Tom Batemansua partire dal 4 agosto: basato sulla vera storia della più grande missione di salvataggio al mondo, ildiretto dal Premio Oscar Ronè interpretato dae Joel Edgerton e Tom Bateman. La storiaracconta l’incredibile storia ...

