Panna975 : “Verrà stabilito, con norma, il principio per cui ogni € effettivamente recuperato dall’evasione andrà ad abbattere… - Elisottera : RT @ilpost: Azione andrà alle elezioni col centrosinistra - Iostoconlanato : Sono tra quelli che avrebbe preferito che Azione e +Europa corressero da soli. Detto questo, pare che l'accordo p… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Azione andrà alle elezioni col centrosinistra - ilpost : Azione andrà alle elezioni col centrosinistra -

Nel quartier generale dinon ne fanno una questione personale ma di opportunità politica e ... Questa mattina, ancora una volta a Montecitorio,in scena l'altro tavolo, quello per la ...... l'ente che sta curando la formazione del progetto " Fattoria Sociale del Welcome ",pilota ... Certo, avendo un bambino, non è facile seguire bene, ma credo chetutto bene". Per Rasel , ...