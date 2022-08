Happy Corbin: “Non sono contrario all’idea di un turn face” (Di lunedì 1 agosto 2022) Baron Corbin è ormai diventato una colonna portante della WWE e nonostante le tante critiche da parte dei fan nel corso degli anni, l’ex Lone Wolf ha saputo reinventarsi più e più volte per rimanere sempre un centro d’attrazione per gli spettatori. Il suo personaggio infatti si è evoluto spesso, passando dal Lone Wolf a King Corbin, arrivando poi a Sad e Happy Corbin nel 2021: tutti questi personaggi però hanno una cosa in comune, ed è il fatto di essere sempre stati presentati al pubblico come degli heel. Corbin infatti non ha mai effettuato un turn face nel corso della sua carriera in WWE, ma il wrestler per sua stessa ammissione, non sarebbe contrario all’eventualità di passare tra le fila dei “buoni”. turn ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 1 agosto 2022) Baronè ormai diventato una colonna portante della WWE e nonostante le tante critiche da parte dei fan nel corso degli anni, l’ex Lone Wolf ha saputo reinventarsi più e più volte per rimanere sempre un centro d’attrazione per gli spettatori. Il suo personaggio infatti si è evoluto spesso, passando dal Lone Wolf a King, arrivando poi a Sad enel 2021: tutti questi personaggi però hanno una cosa in comune, ed è il fatto di essere sempre stati presentati al pubblico come degli heel.infatti non ha mai effettuato unnel corso della sua carriera in WWE, ma il wrestler per sua stessa ammissione, non sarebbeall’eventualità di passare tra le fila dei “buoni”....

