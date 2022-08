Che fine ha fatto Fedez e perché è sparito dai social (Di lunedì 1 agosto 2022) Che fine ha fatto Fedez? perché è sparito dai social? 14,2 milioni di follower e interazioni da fare invidia insieme a un’attività incessante quotidiana. Poi il silenzio. L’ultimo post di Fedez è quello del 22 luglio, sono le ultime foto condivise su Instagram da Roma. Era in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e con i figli – Vittoria e Leone. Si è lasciato fotografare in romantici scatti di coppia con alle spalle la Fontana di Trevi. Tre le immagini pubblicate su Instagram da Fedez, che hanno fatto seguito a quelle condivise dalla Galleria Borghese di Roma, nella stessa giornata. Poi il silenzio. Che fine ha fatto Fedez? perché è sparito ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Chehadai? 14,2 milioni di follower e interazioni da fare invidia insieme a un’attività incessante quotidiana. Poi il silenzio. L’ultimo post diè quello del 22 luglio, sono le ultime foto condivise su Instagram da Roma. Era in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e con i figli – Vittoria e Leone. Si è lasciato fotografare in romantici scatti di coppia con alle spalle la Fontana di Trevi. Tre le immagini pubblicate su Instagram da, che hannoseguito a quelle condivise dalla Galleria Borghese di Roma, nella stessa giornata. Poi il silenzio. Cheha...

mauroberruto : La cosa più bella, più onesta, più pulita che ho letto sull’orrenda fine di #AlikaOgorchukwu. Grazie @Fra101183, no… - UffiziGalleries : Ma vie en...bleu! Di #blu e oro si sono spesso vestiti i sovrani. Ma opposti destini attendevano due Altezze Reali… - borghi_claudio : @B63246675BryBry @intuslegens @Armando75326951 Eh vabé, allora io che ho sempre detto e scritto che se non si arriv… - Selfer_sofro : Comunque ho vissuto la trattativa per CDK in una maniera così strana da rendermi difficile credere che, alla fine,… - comecoraline : non voglio sapere di gente che ha sentito fine line perché davvero vi blocco tutti -