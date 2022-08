fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo, Tokyo chiude a +0,69%: Cina volatile con dati fabbriche,Shanghai +0,2%,Hong Kong +0,07% - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA su, #Apple e #Amazon battono le stime?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #gre… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA su, #Apple e #Amazon battono le stime?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ?? Hang Seng in calo dopo la telefonata #Biden-#Xi ?????? #borsa #asia #cina #hangseng #hongkong - Benzinga_Italia : ?? Hang Seng in calo dopo la telefonata #Biden-#Xi ?????? #borsa #asia #cina #hangseng #hongkong -

Agenzia ANSA

Agosto in rialzo per le Borse intranne che per i listini cinesi che oscillano. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,69%, Hong Kong sul finale scivola in terreno negativo (seduta ancora in corso) e si muove intorno alla parità (+0,...Lieve aumento per ladi Tokyo , con il Nikkei 225 che sale dello 0,56%. Molto bene le borse cinesi, con Shenzhen che guadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente. Senza direzione Hong Kong (... Borsa: Asia in rialzo, Tokyo chiude a +0,69% Le borse asiatiche viaggiano al rialzo, in scia ai positivi dati cinesi, in particolare quello del PMI dei servizi che ha evidenziato una espansione il PMI ...Agosto in rialzo per le Borse in Asia tranne che per i listini cinesi che oscillano. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,69%, Hong Kong sul finale scivola in terreno negativo (seduta ancora in corso) e ...