VIDEO | L’errore di #meret durante #napolimallorca | #sscnapoli #napoli #portieri (Di domenica 31 luglio 2022) Il gol di Osimhen e la disattenzione della difesa del Napoli per il pareggio del Mallorca HIGHLIGHTS NAPOLI HIGHLIGHTS NAPOLI MALLORCA GOL OSIMHEN NAPOLI ERRORE MERET NAPOLI MALLORCA GOL AMICHEVOLI NAPOLI GOL DEL NAPOLI Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Il gol di Osimhen e la disattenzione della difesa del Napoli per il pareggio del Mallorca HIGHLIGHTS NAPOLI HIGHLIGHTS NAPOLI MALLORCA GOL OSIMHEN NAPOLI ERRORE MERET NAPOLI MALLORCA GOL AMICHEVOLI NAPOLI GOL DEL NAPOLI

savage_persona : Oggi ho fatto l’errore madornale di entrare su quell’hashtag g4yolo e la quantità di tweet omofobi con migliaia di… - Compabele : @CozzAndrea Continute con Errore di Meret, ma l’errore è del terzino ed è molto grave, continuate però con figli e… - blusewillis1 : RT @enriconapoli01: @lapoelkann_ Ma vi rendete conto che non ha le palle nemmeno per riconoscere l’errore? Chi cerca scuse non può prendere… - risultatismo : @mik__ka Tutto il pomeriggio che parlano de sti due individui, non sapevo manco chi fossero, non ho seguito la vice… - Simo252525 : RT @enriconapoli01: @lapoelkann_ Ma vi rendete conto che non ha le palle nemmeno per riconoscere l’errore? Chi cerca scuse non può prendere… -