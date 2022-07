Psg-Nantes, Supercoppa francese 2022. Magia di Neymar su punizione: gran gol e 2-0 (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) Neymar grande protagonista in Psg-Nantes, finale della Supercoppa francese 2022. Il brasiliano ha infatti segnato il gol del 2-0 allo scadere del primo tempo con una vera e propria Magia su punizione che non ha lasciato scampo a Lafont. Ottime notizie quindi per i parigini, che vanno a riposo con il doppio vantaggio e possono affrontare la ripresa in gestione. PSG-Nantes: SEGUI IL LIVE (DIRETTA) IL VIDEO DEL GOL DI Neymar SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)de protagonista in Psg-, finale della. Il brasiliano ha infatti segnato il gol del 2-0 allo scadere del primo tempo con una vera e propriasuche non ha lasciato scampo a Lafont. Ottime notizie quindi per i parigini, che vanno a riposo con il doppio vantaggio e possono affrontare la ripresa in gestione. PSG-: SEGUI IL LIVE (DIRETTA) ILDEL GOL DISportFace.

