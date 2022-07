Morto Roberto Nobile: il messaggio straziante dell’amico Luca Zingaretti (Di domenica 31 luglio 2022) Morto all’improvviso all’età di 74 anni Roberto Nobile, che ha lasciato un enorme vuoto in chi lo conosceva o più semplicemente lo stimava, avendolo seguito in televisione. L’attore era noto soprattutto per aver interpretato Nicolò Zito ne «Il Commissario Montalbano». A ricordarlo sui social anche Luca Zingaretti: non erano solo colleghi, dopo tanti anni a dividere il set i due erano diventati amici. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Roma, incidente in moto per Beppe Convertini: come sta il noto conduttore Luca Zingaretti ha scritto il messaggio per l’amico scomparso servendosi di una storia su Instagram. L’attore ha postato anche una foto insieme. «È mancato, improvvisamente, il mio amico Roberto. Faceva ... Leggi su tvzap (Di domenica 31 luglio 2022)all’improvviso all’età di 74 anni, che ha lasciato un enorme vuoto in chi lo conosceva o più semplicemente lo stimava, avendolo seguito in televisione. L’attore era noto soprattutto per aver interpretato Nicolò Zito ne «Il Commissario Montalbano». A ricordarlo sui social anche: non erano solo colleghi, dopo tanti anni a dividere il set i due erano diventati amici. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Roma, incidente in moto per Beppe Convertini: come sta il noto conduttoreha scritto ilper l’amico scomparso servendosi di una storia su Instagram. L’attore ha postato anche una foto insieme. «È mancato, improvvisamente, il mio amico. Faceva ...

