"Alika Ogorchukwu è stato finito a mani nude". Non ci fu alcuna molestia

"Quell'uomo chiedeva soldi con insistenza. Si è avvicinato a me con grande invadenza e il mio compagno ha perso le staffe". Così la compagna di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l'uomo che ha ucciso Alika Ogorchukwu, a Civitanova Marche, sotto gli occhi di tutti. La compagna dell'omicida di Alika: "Chiedeva i soldi con insistenza" Non sarebbe stato un complimento di troppo alla compagna, né delle presunte molestie sessuali, a scatenare l'ira di Ferlazzo, ripreso mentre prima picchia la vittima per poi soffocarla sotto gli occhi dei passanti (che però non sono intervenuti). Sarebbe cambiata anche la dinamica dell'omicidio, al vaglio degli inquirenti: Ogorchukwu sarebbe stato seguito dall'aggressore, che l'ha colpito con la sua stessa stampella (era claudicante dopo un incidente),

