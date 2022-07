Diritti civili: dopo lo scioglimento delle camere con le elezioni di settembre si blocca tutto (Di giovedì 28 luglio 2022) Molti dicono che la legislatura che si chiuderà il 25 settembre prossimo sia un totale fallimento in tema di Diritti civili . Non hanno torto. Tutte le leggi in materia si sono arenate o non hanno neppure iniziato la navigazione. A cominciare dal ddl Zan, il disegno di legge contro l’omobitransfobia, accantonato dal Senato, per continuare con lo ius scholae, il suicidio assistito, o la depenalizzazione della cannabis, se di diritto in questo caso vogliamo parlare. tutto fermo. tutto probabilmente rinviato oltre i tempi supplementari se nel prossimo parlamento saranno maggioritarie le forze di centro destra complessivamente contrarie a questi provvedimenti, pur con diverse sfumature soprattutto in tema di fine vita. Lo Ius Schoale è ancora fermo in commissione Affari costituzionali ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Molti dicono che la legislatura che si chiuderà il 25prossimo sia un totale fallimento in tema di. Non hanno torto. Tutte le leggi in materia si sono arenate o non hanno neppure iniziato la navigazione. A cominciare dal ddl Zan, il disegno di legge contro l’omobitransfobia, accantonato dal Senato, per continuare con lo ius scholae, il suicidio assistito, o la depenalizzazione della cannabis, se di diritto in questo caso vogliamo parlare.fermo.probabilmente rinviato oltre i tempi supplementari se nel prossimo parlamento saranno maggioritarie le forze di centro destra complessivamente contrarie a questi provvedimenti, pur con diverse sfumature sopratin tema di fine vita. Lo Ius Schoale è ancora fermo in commissione Affari costituzionali ...

La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Sono gli altri che non vogliono il salario minimo, sono gli altri che voglion fare un ref… - EleonoraEvi : Il nostro è un progetto ecologista, solidale, di sinistra, che lotta per la #giustiziaclimatica e #giustiziasociale… - pdnetwork : FI, Lega e M5S hanno tradito ???? e ????. Noi difenderemo il lavoro fatto con #Draghi, ci concentreremo su diritti soc… - 57Davide : RT @AleMora_Voice: @sbonaccini Che intenzione avete di fare con temi come la legalizzazione cannabis, eutanasia, ius Scholae, diritto all’a… - GirolamoMaggio : USA: secondo Enes Freedom l'NBA americana è im mano ai cinesi ed appoggia Black Live Matter. Il giocatore non ha tr… -