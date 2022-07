Intesa al vertice di centrodestra: "Chi prende più voti indica il premier" (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Il partito che prenderà più voti alle elezioni del 25 settembre indicherà, per la coalizione, a Sergio Mattarella un nome per la presidenza del Consiglio. Dal vertice dei leader del centrodestra arriva l'accordo sul nodo premiership. Alla riunione, nella sala Salvadori del gruppo Lega a palazzo Montecitorio, il clima è "buono" e si va verso una Intesa su un "pacchetto complessivo" di regole. Come nel 2018, sarà valido il criterio che ogni lista si presenterà da sola con il proprio simbolo, mentre vi sarà una lista unica del centrodestra per gli italiani all'estero. Sulla premiership passa quindi la richiesta di non cambiare le regole usate finora, avanzata da Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione. Mentre, a oltre tre ore dall'inizio dell'incontro, si tra trattando ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Il partito che prenderà più voti alle elezioni del 25 settembre indicherà, per la coalizione, a Sergio Mattarella un nome per la presidenza del Consiglio. Daldei leader delarriva l'accordo sul nodoship. Alla riunione, nella sala Salvadori del gruppo Lega a palazzo Montecitorio, il clima è "buono" e si va verso unasu un "pacchetto complessivo" di regole. Come nel 2018, sarà valido il criterio che ogni lista si presenterà da sola con il proprio simbolo, mentre vi sarà una lista unica delper gli italiani all'estero. Sullaship passa quindi la richiesta di non cambiare le regole usate finora, avanzata da Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione. Mentre, a oltre tre ore dall'inizio dell'incontro, si tra trattando ...

