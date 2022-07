Europei femminili, Inghilterra-Svezia (4-0): britanniche in finale! (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Inghilterra raggiunge la finale degli Europei femminili 2021 grazie a una eccezionale prestazione e a una roboante vittoria per 4-0 sulla Svezia. Le britanniche riescono così a rompere finalmente la maledizione delle semifinali, ultimo traguardo raggiunto nelle recenti grandi manifestazioni internazionali. Sarina Wiegman riesce nell’impresa di traghettare un altro gruppo all’atto conclusivo del torneo continentale. Dopo il trionfo con l’Olanda nel 2017, può puntare al bis, considerando anche il fattore-casa. Sarina Wiegman, 52 anni, commissario tecnico dell’Inghilterra.Un risultato per certi versi inaspettato, dato che parliamo di due formazioni molto e per certi versi simili. Grande fisicità abbinata a ottime qualità tecniche, temibili sulle palle inattive, abili nello sfruttare ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’raggiunge la finale degli2021 grazie a una eccezionale prestazione e a una roboante vittoria per 4-0 sulla. Leriescono così a rompere finalmente la maledizione delle semifinali, ultimo traguardo raggiunto nelle recenti grandi manifestazioni internazionali. Sarina Wiegman riesce nell’impresa di traghettare un altro gruppo all’atto conclusivo del torneo continentale. Dopo il trionfo con l’Olanda nel 2017, può puntare al bis, considerando anche il fattore-casa. Sarina Wiegman, 52 anni, commissario tecnico dell’.Un risultato per certi versi inaspettato, dato che parliamo di due formazioni molto e per certi versi simili. Grande fisicità abbinata a ottime qualità tecniche, temibili sulle palle inattive, abili nello sfruttare ...

