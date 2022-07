(Di martedì 26 luglio 2022) Colin maniera diretta il consumo di C02 di ciascun cittadino in auto alla possibilità di accedere alle Zone a traffico limitato delle. E' la proposta lanciata dall'amministratore delegato ...

fisco24_info : Trasporti: Octo, legare accesso a Ztl città a consumi di C02: Progetti pilota con misuratori legati non solo al tip… -

Tiscali Notizie

E' la proposta lanciata dall'amministratore delegato diGroup, Andrea Veratelli nel corso di un Forum ANSAincontra e che alcune città hanno deciso di adottare. Il sistema considera sia le ......90% delle emissioni per il settore dei. A questi temi è dedicato il nuovo appuntamento di Ansa Incontra: "Mobilita' e smart cities, il laboratorio Italia" con Nicola Veratelli, Ceo di... Trasporti: Octo, legare accesso a Ztl città a consumi di C02 Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. E' la proposta lanciata dall'amministratore delegato di Octo Group, Andre ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...