“Mi ha sconvolto” Lorella Cuccarini | coltellata di Heather Parisi | il brutto gesto

(Di martedì 26 luglio 2022)bloccata sui social. Fresca dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la showgirl, ballerina e cantante ha ripercorso la sua carriera in un’intervista in una intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna. Per lei è un momento d’oro: la carriera è al top e in famiglia le cose vanno a gonfie vele. Nell’intervista rilasciata al quotidiano sardoha parlato della sua straordinaria carriera ma anche dei momenti brutti, quando sembrava che nessuno la volesse più in televisione e la sempre chiacchierata rivalità con la collega, con la quale qualche hanno fa ha condiviso il palco del programma Nemica amatissima.bloccata su Instagram da...

Tutto.TV

Alessandro lascia il fratello, Danny, e i genitori Moreno e. Un dramma quello della sua morte che hala città. Intorno alle 21 di sabato Alessandro era al volante di una Fiat 500 e ...Per stare con i suoi figli, Cuccarini ha fatto grandi sacrifici: 'Sono arrivati e hanno...Cuccarini, altra "trappola" ad Amici 21 per Luigi / Scoppia la polemica Lorella Cuccarini si sfoga: ancora in crisi con una sua ex collega Lorella Cuccarini, un trauma ha sconvolto la sua vita: perchè ha paura dell’acqua. “Da bambina giocavo con un canottino, a un certo punto si è ribaltato e io sono rimasta sott’acqua, annaspando perché ...Nelle ultime settimane, però, Sissi si è vista molto di meno rispetto ai suoi colleghi di talent, soprattutto negli eventi musicali come Battiti Live. In quell’anno, infatti, ha ricoperto il ruolo di ...