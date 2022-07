Mantova, trovata morta dopo un mese, il cagnolino in fin di vita le è sempre stato accanto (Di martedì 26 luglio 2022) sempre più connessi ma sempre più soli. Gli incontri, le conoscenze, spesso passano attraverso il web, anche tra vicini o amici. Relazioni virtuali, mentre i rapporti diretti diventano sempre più rari, soprattutto tra chi, dal mondo digitale, resta fuori. E allora anche accorgersi della loro assenza diventa difficile, non ci si fa caso. Era successo a febbraio, quando il cadavere della signora Marinella Beretta, 70 anni, era stato scoperto per caso nella sua abitazione a ben due anni dal decesso. È successo ancora in questi giorni a Firenze, dove una 79enne è stata ritrovata ormai senza vita nella sua casa in zona Gavinana dopo alcuni giorni dalla morte. Ed è successo a Mantova, dove una donna è stata trovata morta nel ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 26 luglio 2022)più connessi mapiù soli. Gli incontri, le conoscenze, spesso passano attraverso il web, anche tra vicini o amici. Relazioni virtuali, mentre i rapporti diretti diventanopiù rari, soprattutto tra chi, dal mondo digitale, resta fuori. E allora anche accorgersi della loro assenza diventa difficile, non ci si fa caso. Era successo a febbraio, quando il cadavere della signora Marinella Beretta, 70 anni, erascoperto per caso nella sua abitazione a ben due anni dal decesso. È successo ancora in questi giorni a Firenze, dove una 79enne è stata riormai senzanella sua casa in zona Gavinanaalcuni giorni dalla morte. Ed è successo a, dove una donna è statanel ...

