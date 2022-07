Il papà si scorda il figlio in auto per ore | muore a 14 mesi La scoperta choc della mamma

(Di lunedì 25 luglio 2022) Un bambino di 14è stato trovato morto mercoledì pomeriggio, dimenticato in un’. Una tragica fatalità. A quanto si apprende Il padre del bambino, un dipendentecompagnia aeronautica Safran che produce motori per l’aviazione, ha dimenticato di lasciare il bambino all’asilo nido la mattina prima di andare al lavoro. A lanciare l’allarme è stata la madre del piccolo, che nel pomeriggio era andata a riprenderlo al nido e aveva scoperto che quella mattina il marito non l’aveva affidato alle maestre. Succede nella cittadina francese di Bordes. “Le prime indagini suggeriscono che il bambino sia morto per soffocamento e disidratazione”, ha affermato il pubblico ministero di Pau Cecile Gensac in una nota.I tentativi di rianimare il bambino da parte dei vigili del fuoco e di una squadra del servizio di ambulanza, immediatamente ...

gipsy1966 : RT @PulzelloO: sto guardando il saluto, dei nativi indiani canadesi, al Papa. se tanto da tanto, mi sa che gli stanno a lanciare un anatema… - PulzelloO : sto guardando il saluto, dei nativi indiani canadesi, al Papa. se tanto da tanto, mi sa che gli stanno a lanciare u… -

... oggi guardano al sesso con disincanto : sanno che la prima volta non simai ma non hanno il ... Adolescenti e genitori: 10 consigli per vivere meglio in famiglia guarda le foto Mamme esono ...La morte bussa alle porte della Formula 1, per ricordarci che lei c'è sempre, mica sidei ... che lui metterà sicuramente in bacheca insieme ai trofei suoi e del. Finalmente i punti in ...