Tour de France 2022: Jasper Philipsen domina la volata sui Campi Elisi. Jonas Vingegaard in trionfo (Di domenica 24 luglio 2022) Velocità altissime anche in quest'ultima tappa del Tour de France 2022: la volata finale sui Campi Elisi è dominata in lungo e in largo da Jasper Philipsen che agguanta il secondo successo parziale in questa Grande Boucle. Scenario consueto nella prima parte di gara: consueta passerella per i vincitori delle varie Maglie, show della Jumbo-Visma in parata con Jonas Vingegaard in giallo e Wout van Aert in verde a brillare. Spazio ovviamente allo Champagne per brindare. Successivamente, entrati nel circuito cittadino di Parigi, si è infiammata la corsa. Scatti e controscatti: il tentativo più interessante è stato quello di Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Jonas Rutsch ed Ouwain ...

