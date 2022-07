Gazzetta – Roma | Zalewski nel mirino dei top club | sondaggio del Psg | Conte lo vuole al Tottenham | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-23 08:03:40 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Il viaggio di Fabio Paratici in Italia era stato programmato soprattutto per parlare con diversidei giocatori in uscita dal: Bryan Gil (dialoghi con la Samp), Tanganga (incontro col Milan); e poi Ndombele, Reguilon, Winks e Lucas Moura. LA CRESCITA – Ma non solo. In Serie A c’è un giocatore per il quale Antonioè letteralmente pazzo: si tratta di Nicola, esterno sinistro classe 2002 dellache Mourinho ha lanciato l’anno scorso. Nato a Tivoli ma di passaporto polacco, è stato inserito in squadra gradualmente fino ad arrivare a giocare da titolare i big match Lazio, Inter e Napoli. Personalità da vendere, dimostrata anche nelle due semifinali di Conference ...