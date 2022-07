Il vero piano di Berlusconi, Friedman scatenato: "La sua è una vendetta" (Di sabato 23 luglio 2022) La sola ipotesi che il centrodestra vada al governo dopo le elezioni anticipate del 25 settembre non fa dormire tanti osservatori. Nella puntata di sabato 23 luglio di In Onda, il programma condotto su La 7 da Concita De Gregorio e David Parenzo, tra gli ospiti c'è il giornalista americano Alan Friedman che, "da biografo di Silvio Berlusconi", commenta il ruolo del leader di Forza Italia nella caduta del governo di Mario Draghi. Friedman parte da un incontro che ha avuto a Imperia con gli esponenti locali di Confindustria, in cui serpeggiava la delusione per l'operato di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Ma la grande sorpresa in negativo "è Berlusconi, che ha deluso" una platea "tutta di destra" presente all'incontro. Per il giornalista è un esempio locale che rappresenta però un sentimento più diffuso tra i ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) La sola ipotesi che il centrodestra vada al governo dopo le elezioni anticipate del 25 settembre non fa dormire tanti osservatori. Nella puntata di sabato 23 luglio di In Onda, il programma condotto su La 7 da Concita De Gregorio e David Parenzo, tra gli ospiti c'è il giornalista americano Alanche, "da biografo di Silvio", commenta il ruolo del leader di Forza Italia nella caduta del governo di Mario Draghi.parte da un incontro che ha avuto a Imperia con gli esponenti locali di Confindustria, in cui serpeggiava la delusione per l'operato di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Ma la grande sorpresa in negativo "è, che ha deluso" una platea "tutta di destra" presente all'incontro. Per il giornalista è un esempio locale che rappresenta però un sentimento più diffuso tra i ...

enricamaurizia : RT @MaurizioFiocco: @enricamaurizia @jtwt2022 Vero è vero...e ci stanno già lavorando. Speriamo solo che con i chiari di ?? non cambino idea… - LaBombetta76 : @Sonia24384478 @Lorenzo36522471 Il piano Kalergi? Lo sa vero che è un falso storico? - MaurizioFiocco : @enricamaurizia @jtwt2022 Vero è vero...e ci stanno già lavorando. Speriamo solo che con i chiari di ?? non cambino… - mewmewtokyo : @malvaverbasco3 Fai benissimo! È vero qui in pianura è un altoforno…dovrebbero pensare ad un piano per raccogliere… - freedomclubtk : RT @DovAnachronos: Grande @lapoelkann_ torniamo a far produrre il paese con un grande piano produttivo studiato da persone che NE SANNO com… -