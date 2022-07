Beach volley, World Tour 2022 Agadir. Che brave Menegatti/Gottardi: sono in semifinale! Rossi/Carambula ancora quinti (Di sabato 23 luglio 2022) Bella impresa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi che conquistano la loro prima semifinale assieme in un torneo Challenge, la quarta stagionale se si aggiungono anche i tre Future (due secondi e un quarto posto). Le azzurre hanno letteralmente demolito con un secco 2-0 nei quarti di finale la coppia tedesca Ittlinger/Schneider che quest’anno aveva ottenuto discreti risultati nel Challenge. Punteggio mai in discussione nel primo set con Menegatti/Gottardi sempre avanti fin dalle prime battute e brave e chiudere 21-14 a loro favore. Equilibrio, invece, in avvio di secondo set con il punteggio in parità fino a quota 10 poi la coppia italiana ha progressivamente guadagnato un buon vantaggio fino al 21-17 che sancisce l’ingresso in semifinale dove domani le azzurre troveranno le olandesi Piersma/Van ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Bella impresa di Martae Valentinache conquistano la loro prima semifinale assieme in un torneo Challenge, la quarta stagionale se si aggiungono anche i tre Future (due secondi e un quarto posto). Le azzurre hanno letteralmente demolito con un secco 2-0 nei quarti di finale la coppia tedesca Ittlinger/Schneider che quest’anno aveva ottenuto discreti risultati nel Challenge. Punteggio mai in discussione nel primo set consempre avanti fin dalle prime battute ee chiudere 21-14 a loro favore. Equilibrio, invece, in avvio di secondo set con il punteggio in parità fino a quota 10 poi la coppia italiana ha progressivamente guadagnato un buon vantaggio fino al 21-17 che sancisce l’ingresso in semifinale dove domani le azzurre troveranno le olandesi Piersma/Van ...

