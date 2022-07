Alessia Pifferi ha spiegato perché ha abbandonato e lasciato morire la figlioletta 

(Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Lasciaredi fane la figlia di un annio e mezzo per non rinuncuiare a una storia d'amore appena iniziata.Piefferi, arrestata per la morte della figlioletta abbandonata per sei giorni in un appartamento alla periferia di Milano, ha provato a spiegare al Gip le ragioni del suo gesto. "Contavo sulla possibilità di avere un futuro col mio compagno" e "infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire: è per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o" ha detto in una sorta di giustificazione al gip Fabrizio Filice nell'interrogatorio dell'udienza di convalida del fermo. Il giudice ha deciso che la donna deve restare in carcere. Lo ha deciso il gip Fabrizio Filice che ha convalidato il ...

Per la morte della piccola Diana , la bambina morta di stenti, il gip di Milano ha disposto che la mammaresti in carcere : è accusata di omicidio volontario . Il giudice Fabrizio Filice, infatti, ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per omicidio volontario nella ...Per la morte della piccola Diana , la bambina morta di stenti, il gip di Milano ha disposto che la mammaresti in carcere : è accusata di omicidio volontario . Il giudice Fabrizio Filice, infatti, ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per omicidio volontario nella ...Leffe La decisione del Gip: «Esclusa la premeditazione, ipotesi di omissione». Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per la 37enne. Il gip di Milano Fabrizio Filice ha conva ...