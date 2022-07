Elezioni politiche 2022 | il sondaggista Weber | “A M5s e Pd l’alleanza non conviene | da soli potranno aumentare il consenso” Noto | “Non basterebbe comunque per vincere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il centrodestra comincia la campagna elettorale da vincitore annunciato, mentre dall’altra parte dello schieramento politico ancora si raccolgono i cocci dell’implosione provocata dalla fine del governo Draghi. Il segretario del Pd Enrico Letta è stato chiaro: “Difficile ricomporre un’alleanza con il M5s“. E per ora ha chiuso anche a Matteo Renzi. Invece Giuseppe Conte ha chiarito che il M5s è “una forza progressista” e ora tocca ai dem decidere da che parte stare. Ma dopo le scorie delle ultime settimane, quanto può essere vantaggioso per Pd e M5s presentarsi alleati alle urne? “Guardando con freddezza alla situazione, a entrambi nonandare assieme“, risponde chiaramente ilRoberto, presidente dell’Istituto Ixè. Il suo ragionamento parte da un assunto: “Se si guarda all’immediato, serve un’alleanza per non ...