Alla Asl di Frosinone è possibile vaccinarsi contro il papilloma virus (Di venerdì 22 luglio 2022) Non solo vaccini anti-Covi e anti-influenzali. La Asl di Frosinone lancia una campagna di informazione e sensibilizzazione per la vaccinazione contro l'HPV, il virus del papilloma Umano che colpisce in particolare le fasce più giovani della popolazione. L'efficacia è del 90% nei tumori causati dall'HPV. Nonostante ciò, poche sono le donne che ricorrono a questo vaccino. Abbiamo chiesto maggiori informazioni Alla Dottoressa Maria Grazia Calenda, coordinatrice del Servizio Vaccinale della Asl. Dott.ssa Calenda cos'è l'HPV (Human papilloma virus)? È un virus molto comune, la cui infezione a trasmissione sessuale è tra le più diffuse nei paesi industrializzati e colpisce, in egual misura, entrambi i sessi. È il principale responsabile dell'insorgenza ...

