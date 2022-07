Tpi, il nuovo scudo anti spread della Bce mette il turbo al rischio dei titoli di Stato: per averlo bisognerà avere conti e riforme in ordine (Di giovedì 21 luglio 2022) Christine Lagarde lo ha detto e ripetuto in tutte le salse: la Bce “non prende posizione sui temi politici degli Stati membri”. Tuttavia, è un fatto, per accedere alla protezione del nuovo scudo anti spread, il Tpi, l’Italia del dopo Draghi dovrà dotarsi di governanti che mettano il Paese in pari con i mitici compiti a casa, cioè il rispetto delle regole di bilancio. Lo prevedono i criteri di accesso allo scudo, che nella sintesi della governatrice dell’Eurotower sono essenzialmente quattro: rispetto delle regole fiscali comunitarie (quindi niente procedure per extra deficit); niente squilibri macroeconomici strutturali; sostenibilità del debito e adozione di politiche economiche solide allineate con i criteri del Pnrr e le raccomandazioni Ue. Niente, insomma, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Christine Lagarde lo ha detto e ripetuto in tutte le salse: la Bce “non prende posizione sui temi politici degli Stati membri”. Tuttavia, è un fatto, per accedere alla protezione del, il Tpi, l’Italia del dopo Draghi dovrà dotarsi di governche mettano il Paese in pari con i mitici compiti a casa, cioè il rispetto delle regole di bilancio. Lo prevedono i criteri di accesso allo, che nella sintesigovernatrice dell’Eurotower sono essenzialmente quattro: rispetto delle regole fiscali comunitarie (quindi niente procedure per extra deficit); niente squilibri macroeconomici strutturali; sostenibilità del debito e adozione di politiche economiche solide allineate con i criteri del Pnrr e le raccomandazioni Ue. Niente, insomma, che ...

