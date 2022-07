Stadio della Roma | Gualtieri | “Può stare con il Tecnopolo | aspettiamo il progetto”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nuovoe Teconopolo non sono incompatibili. A dirlo è il sindacoCapitale, Roberto, ai microfoniradio New Sound Level fm90. “Ilè unmolto coerente con la vocazione di quell’area, ci andranno l’Istat, studentati, una facoltàSapienza. Poi quella è un’area grande, quindi c’è anche la possibilità, come abbiamo detto, che possa sorgere lo– spiega– Naturalmente ci sarà unche dovremo esaminare, noi abbiamo fatto una prima istruttoria sulla possibilità perché l’area è molto grande, ci sono degli spazi che possono essere utilizzati se richiesti, quindi ...

FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - FcInterNewsit : ?? L’arrivo della squadra e della dirigenza allo stadio di Lugano ???? - sportface2016 : #Gualtieri è tornato a parlare sullo stadio della #Roma - LuigiCasacandi1 : @Mickybit22 @Spina14_acm @loca_acm @teo_acm La Juventus inoltre, essendo di proprietà della famiglia più influente… - Turambarhorse : @pbiagiola niente stadio della fiorentina dispiace -

Repubblica Roma

... si lamenta Andrea , a poche ore dalla cessione del brasiliano e ad altrettante dal lancio... " Sono un abbonato alloda dieci anni, ma questa volta il limite è stato superato: non darò più ......destino - ha raccontato la Joya ai media del club tra un allenamento e l'altro - sono sempre stato appassionatostoriacittà e giocare all'Olimpico è un po' come farlo in uno... Per realizzare lo stadio della Roma in arrivo i tecnici della Juventus "Abbiamo sporto denuncia alla Polizia Ambientale chiedendo che il soggetto in questione venga identificato e punito secondo legge", ha detto il consigliere ...Manchester City e Bayern Monaco saranno le prime due squadre a giocare a calcio in uno dei più famosi stadi del football americano ...