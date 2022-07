Governo | Letta | in Aula applausi da coccodrillo a Draghi

CarloCalenda : Letta ha chiesto, imprudentemente, a #Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Dr… - MediasetTgcom24 : Letta: 'Se cadesse il governo, da Putin salirebbe un applauso' #enricoletta #governo #putin - LegaSalvini : Riccardo Molinari: Noi avevamo proposto di continuare con Draghi, ma senza il #M5S che ha creato la crisi e affossa… - VedeleAngela : RT @SouadSbai: #Draghi a che gioco sta giocando (con #Mattarella e #Letta)? Sarà candidato premier di #PD e media alle elezioni? Il #Centro… - carlovinci57 : @elevisconti Hanno sicuramente tradito Draghi ma dal loro punto di vista l'hanno fatto x il bene dell'Italia. Cosa… -

non accetta alibi da chi ha prodotto e consumato lo strappo nel: la responsabilità è condivisa da tutti quelli che hanno fatto mancare la fiducia. Leggi anche Mario Draghi si è dimesso....all'ultimo ha tentato di salvare ilDraghi, è ancora sotto choc. Ieri è stato un cambio totale di paradigma, di scenario, e aggiustare quello che hanno fatto ieri sarà molto difficile"....Il fondatiore del M5s, rivelano alcune fonti all'AGI, avrebbe appoggiato la scelta del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto sulla risoluzione presentata dal senatore Casini. "Draghi alla fine ...ROMA (ITALPRESS) – “Come promotore della raccolta firme per Mario Draghi, vorrei che vi arrivasse il mio e nostro grazie per aver sostenuto la battaglia a sostegno del nostro Presidente del Consiglio.