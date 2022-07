Speciale Bersaglio mobile | SuperQuark o la Belle Epoque? La tv del 20 luglio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo. La7 alle 21.15 trasmetterà “– David Rossi: la nuova verità”. Sarebbero rimasti pochi dubbi sul caso della morte di David Rossi, l’ex capo dell’area comunicazione di banca Mps, trovato morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. RaiTre alle 21.20 proporrà “– C’est la comedie”. Il fumettista Victor si trova nel bel mezzo di una crisi lavorativa e personale, sentendo di detestare un presente in cui non riesce a riconoscersi e in cui non fa altro che ...