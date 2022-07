Dalla Strada al Palco avrà una seconda edizione. E se la merita

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nek La musica è protagonista di un numero sconsiderato di programmi e, tralasciando i tanti concerti in onda quest’estate su svariate rete, sono da sempre i talent a farla da padrone: tra band, imitazioni, cantanti over, baby prodigi e titoli cult è tutto un salire sulper sfoggiare la propria voce o il proprio “personaggio”, nel tentativo di raggiungere successo e notorietà. Le sovrastrutture sono tante e coprono spesso il talento e la passione; questo non è successo inal, un programma genuino, nel quale ad esibirsi è stata gente che di musica ci vive, che la suona persenza guadagnarci chissà quanto ma con costanza e tenacia, come se non potesse farne a meno. Ideato da Carlo Conti, il programma si è concluso ieri con la vittoria di Emanuel Diego Victor, che è ...

