Dinner Club 2: cast, location e trailer. Parla Cracco: "Ho fatto di tutto" (Di martedì 19 luglio 2022) Stamattina nel corso della presentazione dei Palinsesti Prime Video 2022/2023 è stato annunciato Dinner Club 2. Anche in questa stagione Carlo Cracco sarà lo chef che condurrà il cast di personaggi dello spettacolo alla scoperta della cultura eno-gastronomica italiana. Scopriamo tutti i dettagli su questa nuova stagione. Dinner Club 2: il cast tra ritorni e nuovi vip Dinner Club 2 quest'anno presenta un cast eccezionale, con grandi protagonisti del mondo dello spettacolo. Ma ci saranno anche due graditi ritorni. Ecco qual è il cast di Dinner Club 2: Luciana Littizzetto, autodefinitasi la badante di Carlo Cracco Sabrina Ferilli, autodefinitasi ...

