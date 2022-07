Gnocchi colorati alla verdure fresche | tutto pronto in 30 minuti

Leggi su chedonna

(Di lunedì 18 luglio 2022) Estate, voglia dizza: ecco un vero primo piatto di stagione che non ci farà mai sbagliare glidiNon è solo in estate che anche per i primi piatti dobbiamo puntare sugli abbinamenti con la natura. Ma in estate c’è molta più scelta e le possiamo provare con questiL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it