GF Vip un’altra bomba | “Può essere solo lui”: l’ultimo indizio non lascia dubbi (Di domenica 17 luglio 2022) l’ultimo indizio seminato da Alfonso Signorini non lascia spazio a dubbi. Il nuovo concorrente del reality può essere solo lui. GF Vip castIl cast del GF Vip inizia a fare sul serio e prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore arriva un’altra bomba sganciata dal conduttore. Di che si tratta? Alfonso Signorini vuole superarsi quest’anno e lo slogan della nuova edizione del GF Vip recita così: “Niente sarà più come prima”. È bastata questa dichiarazione a mandare in tilt i fan che ora attendono settembre come l’assetato aspetta l’acqua. Il conduttore e direttore di Chi è bravissimo a suscitare la curiosità nel pubblico e sta giocando con i suoi telespettatori, seminando ogni settimana un indizio sul concorrente ufficiale che ha ... Leggi su specialmag (Di domenica 17 luglio 2022)seminato da Alfonso Signorini nonspazio a. Il nuovo concorrente del reality puòlui. GF Vip castIl cast del GF Vip inizia a fare sul serio e prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore arrivasganciata dal conduttore. Di che si tratta? Alfonso Signorini vuole superarsi quest’anno e lo slogan della nuova edizione del GF Vip recita così: “Niente sarà più come prima”. È bastata questa dichiarazione a mandare in tilt i fan che ora attendono settembre come l’assetato aspetta l’acqua. Il conduttore e direttore di Chi è bravissimo a suscitare la curiosità nel pubblico e sta giocando con i suoi telespettatori, seminando ogni settimana unsul concorrente ufficiale che ha ...

Pubblicità

dancemoments12 : @HStylesItalia Ma quindi se io voglio fare un cambio nominativo per il vip pack, non c'è bisogno che quel giorno va… - cisko1982 : Il #GFvip sta prendendo vip di #TikTok , VIP TIKTOK RIPETO ! Ma chi cazz e conosce #signorini ? Un’altra edizione stracciapalle? - giulia_ielo : RT @Rinascimentorom: @fratotolo2 @antoclerici Questo tweet è emblematico del servilismo che alberga nei mass media italiani. Draghi è un uo… - Rinascimentorom : @fratotolo2 @antoclerici Questo tweet è emblematico del servilismo che alberga nei mass media italiani. Draghi è un… - alzastovolume : @elis_moro89 Delle coppie uscite dal GF vip tralasciando i biondi che sono un'altra categoria, secondo me sono quel… -

Rkomi e Paola Di Benedetto: spunta Blanco! Il gossip inaspettato ...vittoria al Grande Fratello Vip nel 2020 Paola Di Benedetto ha iniziato a darsi da fare come speaker radiofonica : lavoro che le ha permesso di conoscere tanti musicisti. Tra un'intervista e l'altra ... "Paz" inedito: spunta un murale nascosto di 50 anni fa del grande fumettista ... l'attesa in Aula prima della sentenza VIP E GIORNALISTI IN CODA ... nel corso di una ristrutturazione, di un murale su tre pareti, ... Il professor Visca - Un'altra parte di intonaco è ancora da ... Tuttosport ...vittoria al Grande Fratellonel 2020 Paola Di Benedetto ha iniziato a darsi da fare come speaker radiofonica : lavoro che le ha permesso di conoscere tanti musicisti. Tra'intervista e l'...... l'attesa in Aula prima della sentenzaE GIORNALISTI IN CODA ... nel corso di una ristrutturazione, dimurale su tre pareti, ... Il professor Visca -parte di intonaco è ancora da ... Tale e Quale, fuori le Selassié: dentro un'altra ex del GF Vip