Gf Vip, ex vippona in ospedale per una gravidanza extrauterina: "Forte emorragia, sono svenuta, mi devono operare d'urgenza" (Di venerdì 15 luglio 2022) Non è un momento facile per una ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Guenda Goria, figlia dei giornalisti sportivi Amedeo e Maria Teresa Ruta, non ha mai nascosto di avere dei problemi di salute piuttosto delicati. L'attrice teatrale negli anni passati ha dato voce a tante altre donne che hanno sofferto della sua stessa malattia, l'endometriosi. Un disturbo di cui raramente se ne parla in tv o sui giornali. Un calvario che Guenda Goria ha saputo affrontare con forza e coraggio , grazie anche all'amore di Mirko Gancitano, il suo compagno con cui presto convolerà a nozze. Nelle ultime ore, l'ex vippona purtroppo è stata ricoverata e dovrà essere operata d'urgenza per una gravidanza extrauterina. È stata la stessa Guenda a parlarne in alcune ...

