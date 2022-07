Per cosa spendono (e non spendono più) gli italiani? Tutta la verità (Di giovedì 14 luglio 2022) Per cosa spendono – oppure non spendono più – gli italiani? Questa è una domanda che molti si pongono, quindi ecco Tutta la verità. Siamo in tempo di crisi, ma questo non impedisce comunque a chi se lo può permettere di fare spese (anche folli a volte). Anche in questo momento in cui il caro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Per– oppure nonpiù – gli? Questa è una domanda che molti si pongono, quindi eccola. Siamo in tempo di crisi, ma questo non impedisce comunque a chi se lo può permettere di fare spese (anche folli a volte). Anche in questo momento in cui il caro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

BentivogliMarco : Su una cosa i parlamentari #M5S si sono dimostrati i più competenti di tutti: - nell’individuazione della vera dat… - borghi_claudio : Vedo e leggo lievi imprecisioni. La fiducia al governo non ha quorum. Ci vuole la maggioranza semplice. Draghi si d… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - marinatommasin1 : RT @iltrumpo: La democrazia è quella cosa che, se la dai per scontata, consente ai fascismi di ritornare. - stephanssmile : RT @ciroaleroby4: La cosa incredibile di questo mercato è che Milinkovic Savic butterà via un altro anno della sua carriera per giocare nel… -