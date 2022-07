Juventus | ufficiale l' arrivo di Cambiaso Bologna in pole per il prestito - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

juventusfc : ?? Ufficiale | Andrea Cambiaso è un giocatore della Juventus ???? - GiovaAlbanese : Ufficiale: la #Juventus ha acquisito #Cambiaso dal #Genoa per 8 milioni e mezzo, più bonus fino ad altri 3. Per il… - JuventusFCYouth : #Under19 |??| Ufficiale il passaggio in bianconero di Kenan Yildiz, centrocampista classe 2005, e di Ivano Srdoc, at… - manuhellt : RT @juventusfc: ?? Ufficiale | Andrea Cambiaso è un giocatore della Juventus ???? - DelPieryo10 : RT @juventusfc: ?? Ufficiale | Andrea Cambiaso è un giocatore della Juventus ???? -

Il giocatore prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti che vedrà lascendere in campo in tre test amichevoli contro Chivas, Barcellona e Real Madrid, ma successivamente dovrebbe ......Crypto.com due mesi fa aveva concluso un accordo con la Fifa per diventare sponsordei prossimi mondiali in Qatar, e dopo che nella passata stagione, a cominciare dalle italiane,, ...Il terzino genovese è stato acquistato a fronte di un corrispettivo pari a 8,5 milioni di euro pagabili in due esercizi: “inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...