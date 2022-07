Cammarano | “Spostare le Fonderie Pisano a Buccino è mettere in ginocchio filiera produttiva”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“leequivale a comproper sempre un’area a elevata vocazione rurale e a decretare il fallimento di un’interache vanta tradizioni decennali. Levanno chiuse. Non è più necessario alcun dibattito, non c’è necessità di organizzare altri tavoli. Occorre impedire che in una zona dalla forte identità agricola e dal ricco patrimonio ambientale vadano a insediarsi attività produttive che nulla c’entrano con il territorio. Sarebbe un grave errore consentire la delocalizzazione di una industria ad alto impatto ambientale nell’area industriale di, costruita nel letto del Fiume Bianco, classificata come Distretto ...