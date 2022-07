Pubblicità

ETGazzetta : #Tottenham partenza lanciata: 6 reti alle stelle della lega coreana #conte -

Ilfa la partita, ma prima del riposo incassa di testa il pari da Cho. L'ingresso di Kane a inizio ripresa è subito un ciclone: il centravanti di Conte prima causa con un cross dalla destra ...Affare Ostigard Il Napoli è chiamato a cautelarsi per l'eventualedi Koulibaly e vaglia i ... difensore del Fenerbahce che, però, è anche nel mirino dele del Rennes. Ramadani sta ...Il 30enne sarebbe considerato cedibile dal Tottenham, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e guadagna 5 milioni di euro a stagione ...La Roma partirà oggi alla volta di Algarve. Il volo diretto in Portogallo è programmato per le ore 15 con annesso arrivo intorno alle 18.