Il Pd mi ha bocciato la solidarietà agli alpini

Pubblicità

annanamia : @FrancescoLollo1 Si eccome e perché avete bocciato il contributo di solidarietà e la parità salariale? -

Agenzia Stampa Italia

... quando il Raad van Staate, il più alto tribunale amministrativo dei Paesi Bassi, avevail ... Incoi colleghi olandesi, protestano anche gli agricoltori tedeschi Per...... il cui progetto è stato sostenuto e presentato dai residenti alle istituzioni ma poi. "In ... stanno facendo fronte comune per sostenere i religiosi: "Pienaa padre Pagano. Siamo ... Cannabis: Iwobi a Della Vedova, droga bocciata da governo, lo sa