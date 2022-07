Il noleggio a lungo termine è cresciuto dell’11% nei primi sei mesi dell’anno (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel primo semestre del 2022 sono aumentati i contratti di noleggio a lungo termine di autovetture. Secondo i dati dell’Unrae, la crescita è stata dell’11,4%, e da gennaio a giugno si sono contati 299.496 contratti: di questi, il 15% è stato richiesto da privati e si tratta di un dato in linea con quello risultato nello stesso periodo del 2021, mentre il 70,5% dei contratti è stato stipulato da aziende non automotive, anche se il dato è in calo di due punti rispetto al 2021. Se il numero dei contratti è in crescita, però, la loro durata media è passata da 27 a 23 mesi. Per quanto riguarda le alimentazioni, tra i privati vincono le autovetture diesel, con il 36,4% , mentre quelle a benzina sono state scelte dal 22,9%, le ibride dal 21,5% e le plug-in dal 10: le auto elettriche superano di poco il 4% dei contratti totali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel primo semestre del 2022 sono aumentati i contratti didi autovetture. Secondo i dati dell’Unrae, la crescita è stata dell’11,4%, e da gennaio a giugno si sono contati 299.496 contratti: di questi, il 15% è stato richiesto da privati e si tratta di un dato in linea con quello risultato nello stesso periodo del 2021, mentre il 70,5% dei contratti è stato stipulato da aziende non automotive, anche se il dato è in calo di due punti rispetto al 2021. Se il numero dei contratti è in crescita, però, la loro durata media è passata da 27 a 23. Per quanto riguarda le alimentazioni, tra i privati vincono le autovetture diesel, con il 36,4% , mentre quelle a benzina sono state scelte dal 22,9%, le ibride dal 21,5% e le plug-in dal 10: le auto elettriche superano di poco il 4% dei contratti totali, ...

