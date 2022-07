“È finita”. Francesco Schettino, si chiude per sempre il caso del naufragio della Costa Concordia (Di mercoledì 13 luglio 2022) naufragio Costa Concordia, nuova sentenza su Francesco Schettino. L’ex comandante della nave che naufragò il 13 gennaio di 10 anni fa all’isola del Giglio attendeva con trepidazione questa sentenza. Gli avvocati avevano deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo perché lui riteneva che fossero stati non rispettati i suoi diritti e le libertà della Convenzione europea, alla luce della pena di 16 anni di carcere inflitta ai suoi danni dalla magistratura italiana. naufragio Costa Concordia, nuova sentenza su Francesco Schettino. Poco più di un anno fa vi avevamo parlato di Francesco Schettino e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022), nuova sentenza su. L’ex comandantenave che naufragò il 13 gennaio di 10 anni fa all’isola del Giglio attendeva con trepidazione questa sentenza. Gli avvocati avevano deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo perché lui riteneva che fossero stati non rispettati i suoi diritti e le libertàConvenzione europea, alla lucepena di 16 anni di carcere inflitta ai suoi danni dalla magistratura italiana., nuova sentenza su. Poco più di un anno fa vi avevamo parlato die ...

