Baggio trascina l’Italia in finale ai Mondiali di Usa ’94 – 13 luglio 1994 – VIDEO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 13di Sacchi centra l’accesso alladeicontro la Bulgaria si scatena Il Mondiale di Usaverrà sempre associato, in Italia, al volto di Roberto. Nel bene e nel male, dato che nell’immaginario collettivo non potrà essere cancellata la sua delusione dopo il rigore fallito nellacontro il Brasile. Ma se gli azzurri di Sacchi sono arrivati fino all’ultimo atto della rassegna, il merito è stato innanzitutto del Divin Codino. Che ha letteralmenteto i suoi nella fase a scontri diretti, semicompresa: era servita una sua doppietta per superare la resistenza della Bulgaria di Stoickov. Iscriviti alla newsletter ...

L'Italia para il colpo e la partita si ai rigori. Come finisce lo sappiamo tutti. Testa ... Forse è perché, in fondo, come fai a non volere bene a Roberto Baggio Tutta quella sfortuna. Tutta ...