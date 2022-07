Davide Paitoni suicida in carcere: uccise il figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni, il quarantenne in carcere per l’omicidio del figlio di 7 anni, si è suicidato nella sua cella di San Vittore. E’ quanto comunicato in una nota dalla procura di Varese e resa nota da Repubblica.it. Lo scorso 6 luglio gli era stata comunicata la chiusura delle indagini per l’omicidio del figlio avvenuto lo scorso gennaio, mentre domani era atteso in aula per la discussione con giudizio abbreviato in un altro procedimento a suo carico, ovvero il tentato omicidio di un collega di lavoro. Davide Paitoni suicida in carcere a Milano Per Davide Paitoni, l’uomo suicida in carcere, il gip di Varese aveva rigettato la richiesta di ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 12 luglio 2022), il quarantenne inper l’omicidio deldi 7, si èto nella sua cella di San Vittore. E’ quanto comunicato in una nota dalla procura di Varese e resa nota da Repubblica.it. Lo scorso 6 luglio gli era stata comunicata la chiusura delle indagini per l’omicidio delavvenuto lo scorso gennaio, mentre domani era atteso in aula per la discussione con giudizio abbreviato in un altro procedimento a suo carico, ovvero il tentato omicidio di un collega di lavoro.ina Milano Per, l’uomoin, il gip di Varese aveva rigettato la richiesta di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Davide Paitoni si è suicidato in carcere: era accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni - EmilioBerettaF1 : Arrestato per l'omicidio del figlio di 7 anni, Davide Paitoni si suicida in carcere a Milano… - infoitinterno : Davide Paitoni si è suicidato in carcere: aveva ucciso il figlio di 7 anni e accoltellato l'ex moglie - infoitinterno : Davide Paitoni, l'uomo che ha ucciso il figlio, si è soffocato con un cerotto sul naso - infoitinterno : Davide Paitoni suicidato in carcere: sgozzò figlio/ Ieri il no a perizia psichiatrica -