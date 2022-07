Covid, Oms: “Resta pericoloso” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mentre continuiamo con la nostra vita quotidiana, dobbiamo ricordare che” il Covid “è ancora con noi ed è ancora pericoloso”. Dunque “godetevi l’estate, ma fatelo in sicurezza e fate un secondo booster se siete idonei” a farlo. E’ l’appello lanciato da Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) per l’Europa. “I casi continuano ad aumentare in tutta la regione europea”, ha osservato il capo di Oms Europa. “La maggior parte dei Paesi ha rimosso o ridotto le misure di salute pubblica come le mascherine obbligatorie. La stagione estiva dei viaggi è alle porte, con una maggiore mescolanza sociale, tra i Paesi e al loro interno”, analizza l’esperto in una nota in cui vengono riassunte le raccomandazioni aggiornate pubblicate dall’Oms Europa sulla vaccinazione per la stagione autunnale. “Vaccinare tutti ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mentre continuiamo con la nostra vita quotidiana, dobbiamo ricordare che” il“è ancora con noi ed è ancora”. Dunque “godetevi l’estate, ma fatelo in sicurezza e fate un secondo booster se siete idonei” a farlo. E’ l’appello lanciato da Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) per l’Europa. “I casi continuano ad aumentare in tutta la regione europea”, ha osservato il capo di Oms Europa. “La maggior parte dei Paesi ha rimosso o ridotto le misure di salute pubblica come le mascherine obbligatorie. La stagione estiva dei viaggi è alle porte, con una maggiore mescolanza sociale, tra i Paesi e al loro interno”, analizza l’esperto in una nota in cui vengono riassunte le raccomandazioni aggiornate pubblicate dall’Oms Europa sulla vaccinazione per la stagione autunnale. “Vaccinare tutti ...

